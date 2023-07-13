"Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", — говорится в сообщении.

Мероприятия проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, отмечается в сообщении.