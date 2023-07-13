"В Главгосстройнадзор поступило извещение о начале работ по реконструкции двух пассажирских платформ железнодорожных станций Вохна и Казанское Горьковского направления в Павлово-Посадском городском округе", — говорится в сообщении.

На станциях планируется полностью заменить старые платформы середины прошлого века, установить здание пригородной билетной кассы, навесы, электронные информационные табло и пандусы для маломобильных граждан. Вблизи станций Вохна и Казанское также находятся деревни Сонино и Криулино.