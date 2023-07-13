"С 13.07.2023 в связи с несоответствием качества воды водоема по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зонах отдыха — Головинские пруды (САО) и пляж "Динамо" (САО), выдано предписание о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет разрешено", — говорится в сообщении.

В настоящее время разрешено купание в восьми зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ); Мещерское (Западный административный округ); Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград); Тропарево (Юго-Западный административный округ).

На территории города в летнем сезоне 2023 года работают 38 зон отдыха без организованного купания. "Предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах", — добавили в ведомстве.

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют ход подготовки и обеспечения безопасности зон отдыха: осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм, а также проводят отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.