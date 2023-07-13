"С начала лета утонул 21 человек, из них четверо — дети", — сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе", отметив, что это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Зыбцева, более 70% погибших купали в необорудованных местах.

Этим летом в Ленинградской области МЧС одобрило 32 пляжа, 11 из которых — на территории детских оздоровительных лагерей.

Такие места подготовлены для безопасного отдыха. У воды дежурят спасатели, дно водоемов обследовано и очищено, зоны купания огорожены.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк со своей стороны добавила, что, по последним данным, выдано 21 разрешение на использование водных объектов в целях рекреации, купаться можно на 17 пляжах в 13 районов.

"Наблюдается тенденция к ухудшению качества воды", — отметила Историк.

Председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев напомнил, что с 6 июня в регионе запрещено посещать карьеры, которые часто становятся несанкционированными местами для купания. При этом такие водоемы опасны: в прошлом году там утонули 11 человек.

У карьеров проводятся рейды, с потенциальными нарушителями запрета проводятся профилактические беседы. Их также возможно привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

По словам начальника Гидрометцентра региона Александра Колесова, в настоящий момент вода в Финском заливе прогрелась до плюс 19 градусов, в Неве — до плюс 17, в водоемах Ленинградской области — до плюс 18-19.

Купальный сезон, по прогнозам, будет продолжаться до конца июля и в августе.

Участники пресс-конференции призывают местных жителей не игнорировать правила безопасности на водоемах и следить за детьми.