"Минтранс Подмосковья организует дежурства более чем в 340 местах притяжения жителей по всей области — это зоны отдыха, пляжи, парки, общественные территории, а также малые населённые пункты и СНТ", — говорится в сообщении.

В рамках рейдов и дежурств сотрудники администраций округов и волонтёры разъясняют и призывают соблюдать правила дорожного движения, помогают пресекать нарушения. Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья организуют проверки и рейды в малых населённых пунктах и СНТ на соблюдение ПДД.

Особое внимание уделят предотвращению нетрезвого вождения и соблюдению ПДД юными участниками движения при использовании самокатов, велосипедов, питбайков и других транспортных средств.