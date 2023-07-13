По информации пресс-службы, Андрей Дементьев заложил традицию проведения в Твери Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок". В этом году в нем приняли участие авторы из 14 регионов, в том числе ДНР, Чувашии, Мордовии, Дагестана. Лучшие авторы будут удостоены бронзовой статуэтки "Зелёный листок" и денежных премий.

16 июля гостей и жителей города ждёт праздничная литературная программа "А я без Волги просто не могу". У памятника поэту соберутся поклонники его творчества, чтобы вновь услышать любимые строки и поделиться своими воспоминаниями о встречах с ним. Здесь же состоится церемония гашения почтовой открытки, посвящённой 95-летию со дня рождения Дементьева.

Завершится праздник на Театральной пощади Твери большим концертом.

"Андрей Дементьев всю жизнь был искренне предан тверской земле. Ежегодно в свой день рождения он с огромной любовью к малой родине дарил землякам настоящий праздник, который неизменно становился ярким, знаменательным событием в культурной жизни Верхневолжья и всей России. Фестиваль "Дементьев-фест" достойно продолжает эту традицию", — процитировала пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

Андрей Дементьев (1928-2018 гг.) родился в Твери. В его честь названа улица в центре города, где расположен единственный в России дом поэзии, который был создан Дементьевым и носит его имя. В регионе также учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.