"В регионе реализуется 46 проектов почти на 69 млрд рублей. Самые значимые из них — в Ессентуках, Пятигорске, Новопавловске", — приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Дениса Полюбина.

В частности, в Ессентуках создается санаторий стоимостью 1 млрд рублей, общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на 2025 год.

В Пятигорске к 2025 году почти на 8 га расположится спортивно-оздоровительный комплекс стоимостью 8,4 млрд рублей на 300 койко-мест. Он будет предоставлять услуги по более чем 50 направлениями досуга, спортивного развития и оздоровления. Часть объектов инфраструктуры расположатся под открытым небом.

Бальнеологический комплекс в Новопавловске будет включать два больших бассейна с минеральной водой, гостиницу, кафе, отдельные домики для отдыха, беседки, медпункт. Строительство будет проходить в два этапа.

На территории Кавказских Минеральных Вод создается первая в регионе особая экономическая зона туристско-рекреационного типа на территории общей площадью порядка тысячи га. На ней планируется строительство санаторно-курортных и гостиничных объектов, которые обеспечат более трех тысяч новых рабочих мест и размещение более 220 тысяч туристов ежегодно.