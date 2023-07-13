"14:00: в очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

Канал уточняет, что со стороны Кубани затруднений при проезде на мост нет.

В 13:00 ожидание в очереди на мост из Крыма составляло около часа, в ней насчитывалось 260 автомобилей.

Ранее сообщалось, что скопившая с утра четверга пробка перед мостом со стороны Кубани практически исчезла к полудню, однако скопление машин образовалось со стороны Крыма.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения, их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани — в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

На ручном досмотре работает примерно по 40 постов с каждой стороны моста. Прохождение досмотра в ручном режиме занимает 7-8 минут.