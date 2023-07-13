Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Согласно расписанию, вылет из Алжира запланирован в 20:30, прилет в Петербург — в 03:15. Вылет из "Пулково" — в 04:15, прилет — в 07:15 (местное время для каждого аэропорта).

Air Algerie — национальный перевозчик Алжира. Базируется в Алжире. В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные прямые рейсы из Москвы ("Шереметьево") в Алжир (международный аэропорт Хуари-Бумедьен).

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". Пассажиропоток "Пулково" в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году.