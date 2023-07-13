Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,83 млрд, или $2,84 в расчете на акцию, по сравнению с $735 млн, или $1,15 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,68 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $2,4 на акцию.

Квартальная выручка Delta Air увеличилась на 13%, до рекордных $15,58 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $14,44 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в апреле-июне выросла до 88% с 87% годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение до 87,2%.

Выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 21%, до $13,21 млрд, от грузовых перевозок — упала на 37%, до $172 млн.

"Спрос на пассажирские авиаперевозки остается высоким. С учетом такого конструктивного фона мы повышаем прогноз скорректированной прибыли на 2023 год до $6-7 на акцию с $5-6 на акцию", — говорится в пресс-релизе Delta Air.

Компания также подтвердила прогноз свободного денежного потока на этот год на уровне $3 млрд.

Акции Delta Air прибавляют 4,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 46%.