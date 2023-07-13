Впервые из Кавказских Минеральных Вод запущена экскурсия "Ставрополь — город семи ветров", в программе посещение музея, обзорная экскурсия по столице края, а также агролокация", — сказал представитель туристско-информационного центра.

В частности, прежде всего экскурсанты побывают в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве, где узнают, почему Ставрополье называют родиной слонов. Затем их ждет экскурсия по историческому центру города.

Завершится маршрут посещением бахчи, где можно будет отдохнуть на природе в специальной оборудованной для туристов зоне, увидеть соломенные сооружения, а также поучаствовать в сборе местных фруктов и попробовать их.

Присоединиться к экскурсии туристам и жителям города можно в Пятигорске и Ессентуках. Автобус выезжает рано утром, маршрут рассчитан на день, отметила собеседница агентства.

Она также уточнила, что в последнее время спрос на экскурсии у отдыхающих в санаториях Пятигорска растет.

"Иногда отдыхающие отводят целый день на турпоездку, а иногда — полдня, то есть сначала принимают процедуры, а потом едут на экскурсии", — пояснила она.

Всего центр предлагает 27 турмаршрутов по Ставропольскому краю, а также Осетии, КБР, КЧР, Ингушетии, Чечне.