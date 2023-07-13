Рейс будет выполняться один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Сочи предусмотрен в 01:15, посадка в Алма-Ате в 08:25. Вылет из Алма-Аты — в 09:25, посадка в Сочи — в 11:05. Для каждого аэропорта указано местное время.

"Азимут" также выполняет полеты в Алма-Ату из Минеральных Вод.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямых авиарейсов других компаний по маршруту Сочи — Алма-Ата нет.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов SSJ100.