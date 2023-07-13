"В нашем округе открылось уникальное и лечебное место рядом с поселком Железноводский. Благодаря социальному контракту местная жительница проводит оздоровительные процедуры в апидомике (сон на пчелах). Апидомик — это ингалятор, отличающийся от всех других тем, что вы находитесь внутри него", — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

Внутреннее помещение апидомика позволяет человеку вдыхать воздух, насыщенный ароматами меда, воска, прополиса и маточного молока. По словам Бондаренко, запахи пыльцы, пчелиного яда, прополиса и равномерное гудение успокаивают нервную систему, нормализуют кровяное давление, стабилизируют психоэмоциональное состояние, вызывают здоровый сон. "Два часа сна в апитерапевтическом домике равноценны 8 часам обычного сна", — отметил глава округа.