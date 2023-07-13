"Разработали концепцию создания семнадцати комфортабельных модульных отелей, которые расположатся в десяти территориях края", — приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.

Отели будут возводить в горах, в лесу и у воды. Они смогут принимать единовременно 290 человек.

"Общая инвестиционная емкость проекта составит почти 1 млрд рублей. Рассчитываем включиться в программу бюджетного софинансирования на создание таких модульных отелей", — приводятся слова Полюбина.

Срок реализации проекта — порядка двух лет. Сейчас ведется работа по привлечению инвесторов.