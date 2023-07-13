"Сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В результате ранения получили две проходившие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они были госпитализированы в больницу", — сказала она.

Взрыв произошел накануне вечером. На месте продолжают работать следователи, которые рассматривают разные версии. Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

Общественник Александр Талипов, который в частности собирает благотворительную помощь в поддержку спецоперации, сообщил в своем телеграм-канале, что взрыв произошел во дворе его дома — волной выбило окна.