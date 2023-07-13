"Гранд Сервис Экспресс" запускает еще один дополнительный поезд из Москвы в Крым. Он будет ходить до Керчи. Продажа билетов будет открыта сегодня", — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Первый рейс новый поезд совершит из Керчи 30 июля в 18:30, он прибудет на Киевский вокзал Москвы 1 августа в 7:47. В первый рейс в направлении Крыма поезд отправится с Киевского вокзала Москвы 1 августа в 13:22, прибытие в Керчь — 3 августа в 9:37.

Перевозчик уточняет, что поезд будет курсировать ежедневно: из Керчи — до 31 августа (кроме 4, 8 и 28 августа), из Москвы — до 2 сентября (кроме 2, 6 и 26 августа). Маршрут поезда пролегает через Тулу, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Прибытие в Керчь как на конечную станцию крымского направления позволяет пересесть на автобус или легковой автомобиль и добраться до Симферополя за 2-3 часа, тогда как поезд преодолевает этот отрезок за 5 часов из-за отсутствия прямого пути до столицы Крыма и необходимости ехать через Джанкой на севере полуострова.

В конце мая ГСЭ уже запускал поезд N159/160 по маршруту Москва-Керчь, однако позже объявил, что с 15 июля он будет продлен до Симферополя.

Также на сезон были запущены дополнительные поезда N179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, N183/184 Мурманск-Севастополь, N395/396 Волгоград-Симферополь.

Всего на период курортного сезона в Крым из разных городов России ранее были назначены 21 пара поездов и 3 группы прицепных вагонов

ГСЭ в курортный сезон 2023 года прогнозировал пассажиропоток на крымском направлении в объеме 2,5 млн человек. В 2022 году компания перевезла поездами "Таврия" на крымском направлении 3,855 млн человек, что на 85% больше, чем годом ранее (2,084 млн человек).

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда "Таврия" на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США.

Компания "Гранд сервис экспресс" зарегистрирована в 2002 году. Своих владельцев она не раскрывает.