"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение наделить парклеты статусом полноценных летних веранд. Это значит, что у жителей и туристов появится больше мест, где они могут провести время на открытом воздухе, а предприниматели смогут увеличить количество посетителей. Мы начали принимать заявки от рестораторов на размещение таких зон", — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале департамента.

Кроме того, как сообщили в департаменте, установить парклет можно на тихих нешироких улицах, где нет двустороннего движения городского транспорта, а разрешенная скорость не превышает 30 км/ч. Парклеты могут работать с 1 апреля по 1 ноября.

"Парклеты" — небольшие зоны отдыха в городах, которые являются продолжением тротуаров. Их устанавливают на парковках в один уровень с тротуаром, они занимают несколько мест для стоянок автомобилей.