"12:00: в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 200 транспортных средств, время ожидания — около часа", — говорится в сообщении.

Часом ранее на мосту наблюдалась противоположная картина: со стороны Тамани — 230 машин, со стороны Керчи — 70 машин.

В четверг максимальное скопление машин — 620 — было рано утром со стороны Краснодарского края. Тогда время ожидания досмотра оценивалось в 3 часа.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения, их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани — в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы.