Как отмечают в пресс-службе, Мусаоглу руководит компанией уже несколько месяцев, но официальное назначение произошло сейчас.

“Несколько месяцев я погружаюсь в операционные и коммерческие процессы компании в России. Сегодняшний этап — это официальное оформление моей должности. Я ставлю целью вывести Anex на более высокий уровень для профессионалов и туристов. Надеюсь, в этом мне помогут единомышленники: моя команда и партнеры", — цитирует гендиректора пресс-служба.

Ранее Мусаоглу возглавлял компанию Anex Tour в Республике Казахстан.