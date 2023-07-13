"В настоящий момент на курорте одновременно отдыхают около 180 тысяч человек. На курорте установились благоприятные погодные условия. Пляжи, работа которых была ограничена с 9 июля в связи с действием штормового предупреждения, с 13 июля открыты и доступны для купания. Сегодня на территориях вывешены желтые флаги (желтые флаги — купание разрешено), — подчеркнул вице-мэр.

Он отметил, что после непогоды в максимально сжатые сроки привели в порядок пляжи.

"Накануне пользователями территорий была организована комплексная санитарная уборка после шторма. Отмыта и продезинфицирована пляжная мебель, расставлено оборудование, побережье очищено от штормового мусора. На сегодняшний день погода восстановилась, температура морской воды комфортна для купания", — рассказал Бурлев.

По его словам, в общей сложности в работах по приведению пляжей в порядок было задействовано почти 500 человек. Вывезено около 280 кубических метров мусора, вынесенного реками на побережье. В летнем сезоне 2023 года функционируют 170 благоустроенных пляжей, 40 из них доступны для маломобильных граждан.

Желтые флаги означают, что на пляже находится пост для спасателей, стойки со спасательными кругами, пункты для радио- или телефонной связи с экстренными службами. Также такие пляжи должны быть оборудованы туалетами и кабинками для переодевания.