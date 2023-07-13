"Гостиничная инфраструктура на прилегающей к международному аэропорту Внуково территории пополнится новым объектом для кратковременного пребывания постояльцев из числа пассажиров, решивших лететь через эту воздушную гавань. Рядом с уже действующим корпусом №1 гостиницы "Дружная", который был сдан в конце ноября прошлого года, появятся еще два", — сказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Здания появятся на Войсковой улице. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, общая площадь двухэтажных корпусов превысит 2,4 тыс. кв. м. "Каждый из них рассчитан на 30 номеров", — уточнил Войстратенко.

Уточняется, что фасады зданий выполнят в светлых тонах. На прилегающей территории будет парковка.

Ранее Бочкарев сообщил, что всего с начала года в Москве ввели четыре гостиницы на 358 номер.