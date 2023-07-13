На внутренних воздушных линиях количество пассажиров составило 1 млн 766,076 тыс. человек (рост на 19%).

Наибольший пассажиропоток традиционно фиксируется на рейсах в Москву и Санкт-Петербург — 1 млн 624,195 тыс. человек. Также из Калининграда в первом полугодии выполнялись рейсы в Новосибирск, Казань, Псков, Нижний Новгород, Екатеринбург, Череповец, Пермь, Ижевск, Мурманск, Иваново, Архангельск. С мая открылось новое направление — в Оренбург.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 52,1% — до 44,689 тыс. человек. Основные международные направления — регулярные рейсы в Минск и чартерные в Анталью.

По итогам июня 2023 года количество обслуженных пассажиров в аэропорту увеличилось в сравнении с июнем 2022 года на 14,1%, составив 450,918 тыс. человек, в том числе на внутренних воздушных линиях — 435,438 тыс. человек (рост на 13,3%).

Количество рейсов с началом лета по основным направлениям в Москву и Петербург увеличилось. В столицу в июне выполнялось до 25-26 рейсов в день, в Петербургк концу июня количество рейсов увеличилось до 14 в день.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Храброво составил 3,74 млн человек.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".