Число самолетовылетов в январе-июне увеличилось на 30% — до 2023.

Объем перевезенных грузов за 6 месяцев возрос в 2,5 раза и составил 764,7 тонны.

В июне 2023 года пассажиропоток аэропорта составил 96,378 тыс. человек, что на 39% больше показателей за июнь 2022 года. Число самолетовылетов в прошлом месяце составило 413 единиц, что на 22,5% выше показателей июня прошлого года. Объем перевезенных грузов вырос в 1,5 раза — до 73,2 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.