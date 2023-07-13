"Нарушено водоснабжение в четырех детских оздоровительных лагерях. Организован подвоз трех тонн бутилированной питьевой воды, а также двумя водовозками — десяти тонн воды администрацией города Геленджика", — говорится в сообщении.

Главный санитарный врач по Туапсинском району Ольга Тушина уточнила "Интерфаксу", что все детские здравницы обеспечены запасом питьевой воды и электроснабжением.

"Ситуация на контроле, выезд детей из здравниц согласно графику 14 и 15 июля", — сказала Тушина.

Ранее сообщалось, что к вечеру 12 июля вода была откачена со всех дворов и домов Туапсинского района Краснодарского края. На данный момент подтопленными остаются подвалы 39 многоквартирных жилых домов и один социально-значимый объект.