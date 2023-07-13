"С 13 июля все рейсы международных воздушных линий обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала (Т2). Для вылетающих пассажиров, пребывающих в аэропорт, предлагаем воспользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7", — говорится в сообщении.

Все внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала — Т1, к которому примыкает Т2.

Как сообщалось, Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля. Общая площадь аэровокзала "Домодедово" с его открытием составляет 500 тыс. кв. м., пропускная способность — более 60 млн пассажиров в год. Для сравнения — в 2022 году "Домодедово" обслужило 21,2 млн человек.

Строительство Т2, приуроченное к Чемпионату мира по футболу 2018 года, началось в 2015 году, "Домодедово" инвестировало в проект более 42 млрд руб. Стройка завершилась вовремя, и в период проведения чемпионата сегмент обслуживал рейсы, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры (за которую отвечают структуры Росавиации) полноценно он так и не заработал и был законсервирован.