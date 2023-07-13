"С сегодняшнего дня купание на пляжах разрешено", — подчеркнул представитель пресс-службы.

В свою очередь, в Ропотребнадзоре Краснодарского края агентству сообщили, что в настоящее время проводится анализ морской воды после стихии.

"Пробы морской воды отобраны после шторма в зонах рекреаций. Сейчас в работе. Во время шторма вода не отбирается", — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что из-за шторма 9 июля по всей территории Большого Сочи на пляжных территориях установили красные флаги, запрещающие купаться в море. В настоящее время проводится дезинфекция подтопленных территорий.

С 9 по 11 июля на территории Большого Сочи выпало более 100 мл осадков ( двухмесячная норма — ИФ) в виде залповых ливней и града. Так, подтопленными оказались дома в микрорайоне "Звездочка" в Хостинском и Адлерском районах, а также на федеральной территории "Сириус". Без вести пропал один мужчина, его разыскивают спасатели. Крупный град повредил крыши домов, соцобъектов и автомобили жителей поселка Аше Лазаревского района.

Мониторинговые группы устанавливают материальный ущерб.

Режим ЧС объявлен в Хостинском и Адлерском районах Сочи, а также на ФТ "Сириус".