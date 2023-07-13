В других районах полуострова ожидается незначительное понижение температуры.
При этом температуры уже превысили или превысят в ближайшие дни отметку в 40 градусов по Цельсию во Франции, Греции, Хорватии и Турции. По сообщениям BBC, тяжелее всего ситуация в Италии, где жара может достичь 48,8 градусов — погодного рекорда для Европы, зафиксированного в стране в 2021 году. На данный момент высший уровень метеоопасности введен в 10 итальянских городах, в том числе во Флоренции и Риме. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина. Несколько туристов получили тепловые удары.
По сообщениям Sky News, в некоторых частях Греции температура может подняться до 40-45 градусов, тогда как в среднем в этой время года она обычно держится на отметке в 32, а в чешской Праге в субботу ожидается 34 градуса — на 10 выше средних для июля 24. На севере Африки жара может достичь 50 градусов: в Тунисе уже зафиксировали 49 градусов тепла.
Причиной высоких температур является тепловая волна "Цербер", которой дали такое название в Итальянском метеорологическом обществе. CNN отмечает, что в пятницу "Цербер" может заменить новый атмосферный фронт "Харон", из-за чего на следующей неделе температуры в Италии могут подняться еще выше.
Во многих странах власти призывают граждан принимать меры предосторожности во время пребывания на улице, путешествовать без необходимости не рекомендуется.