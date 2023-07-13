"В течение первой недели августа лучшие шеф-повара Юга России продемонстрируют свое мастерство. Ожидается, что их блюда продегустируют около 10 тысяч гостей горного курорта и черноморского побережья Сочи", — говорится в сообщении.

Гастрофест объединит более 20 ресторанов, расположенных в горах и на побережье Сочи. "В ходе фестивальной недели, шеф-повара известных заведений представят специальные сеты из локальных продуктов. В каждом ресторане-партнере в этот период будет действовать уникальное меню из четырех блюд по фиксированной цене, которое познакомит с кухней региона в авторской интерпретации", — отмечает пресс-служба.

Попробовать кулинарные шедевры шеф-поваров можно будет и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря), в ней примут участие рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края.

В деловой программе фестиваля планируется проведение круглого стола, посвященного развитию гастротуризма, импортозамещению и использованию локальных продуктов.

Кроме этого, в рамках Гастрофеста также пройдут различные развлекательные мероприятия, в том числе концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут группы Меджикул, Антоха МС и Тося Чайкина. Концерты пройдут на Роза Плато в Горной Олимпийской деревне с 4 по 6 августа.

Ожидается, что Гастрофест на "Роза Хутор" станет традиционным и будет проходить ежегодно.