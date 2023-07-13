"Из прошлого через настоящее — в будущее: в ноябре откроем павильон "Атом" на ВДНХ", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

По его словам, павильон станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире, который расскажет об истории и новейших достижениях атомной отрасли, а также культурно-образовательной площадкой.

Экспозиция павильона разделена на несколько тематических зон. Она расположится на нескольких этажах. "Площадь выставочного центра — около 25 тыс. "квадратов". Одновременно в нём смогут находиться до 2100 человек. В павильоне будут проводиться выставки, лекции и деловые встречи", — отметил мэр.

Сейчас строительство павильона "Атом" идёт к завершению, уточнил Собянин.