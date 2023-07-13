Первый очаг находится в 10 км от села Кага. Площадь возгорания составляет 60 га, говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 75 человек и 8 единиц техники.

Второй очаг находится в 11 км от населенного пункта Кулганино. Пожар локализован на площади 1 га. На месте работают 10 человек и 5 единиц техники.

Кроме того, по данным ведомства, продолжается тушение крупного пожара в Белорецком районе на площади 320 га, полыхающего шестые сутки.

К тушению возгорания привлечены 190 человек и 45 единиц техники.

Всего на утро четверга на территории республики насчитывается 5 очагов лесных пожаров на площади 422 га, из них локализован 1 очаг на площади 1 га.