"С начала года уже свыше 10 тысяч жителей льготных категорий обеспечены бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение. Это как федеральные, так и региональные льготники. Всего в этом году в санаториях в средней полосы России, Краснодарского края и Крыма отдохнут более 30 тысяч жителей", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям. Длительность санаторно-курортного лечения составляет от 18 до 24 дней и зависит от заболевания и назначения врача.

В ведомстве напомнили, что оформить путевку на санаторно-курортное лечение можно в электронном виде через региональный портал госуслуг.