"Пробы воды исследуем еженедельно, на данный момент происходит цветение микроводорослей, не представляющее опасность для здоровья людей. В Амурском заливе отдыхающие сообщают о коричневом цвете воды, это вызвано цветением микроводорослей, но оно не опасно для здоровья человека", — сказала Орлова, возглавляющая Центр мониторинга вредоносных микроводорослей ННЦМ им. А.В.Жирмунского ДВО РАН.

Она добавила, что распространенная ранее в ряде СМИ информация о том, что опасные для мозга микроводоросли нашли вблизи Владивостока, на данный момент не соответствует действительности.

"Это данные многолетних исследований, сейчас опасных для человека цветений микроводорослей нет", — сказала она.

По ее словам, сейчас ситуация с цветением микроводорослей, выделяющих опасные токсины, отмечается у берегов США, в Калифорнии.

"Регистрируется гибель морских млекопитающих, отмечаются случаи цветения микроводорослей, продуцирующих большое количество токсинов. Это потенциально угрожает экосистеме и здоровью людей", — сказала Орлова.

Центр коллективного пользования "Морской биобанк", созданный на базе "Национального научного центра морской биологии" ДВО РАН, занимается мониторингом микроводорослей, в том числе видов, которые могут продуцировать опасные соединения.

На Камчатке в конце сентября 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

Одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый "красный прилив" — опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы — воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.