При этом, по его словам, только за весь 2022 год на водоемах региона погиб 21 человек.
Как отметил Морозов, 75 процентов погибших — люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые, например, соревновались, пытаясь переплывать большие и глубокие водоемы.
Что касается детей, то они, по информации Морозова, часто гибли на реках Тура, Пышма, Актай, Синячиха, на Белоярском и Рефтинском водохранилищах. В основном, речь идет о случаях, когда взрослые отпускали несовершеннолетних купаться без присмотра, а те тонули, проваливаясь в подводные ямы, натыкаясь на подводные препятствия или в результате возникающих судорог.
Морозов уточнил, что в настоящее время в области действуют пять официальных пляжей. Кроме того, оборудованы 179 мест массового отдыха на 116 водоемах. По его мнению, улучшить ситуацию с ЧП на воде могло бы увеличение количества приспособленных для купания и спасения пляжей.