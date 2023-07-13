"Погода радует теплом, но это несет и неблагоприятные последствия. Идет всплеск гибели отдыхающих на воде. Зафиксировано более 60 происшествий, погибли 40 человек, из них 7 — дети. Это за май, июнь и половину июля. Бывало, что в жаркую пору ежедневно погибали по 2-3 человека", — сказал Морозов.

При этом, по его словам, только за весь 2022 год на водоемах региона погиб 21 человек.

Как отметил Морозов, 75 процентов погибших — люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые, например, соревновались, пытаясь переплывать большие и глубокие водоемы.

Что касается детей, то они, по информации Морозова, часто гибли на реках Тура, Пышма, Актай, Синячиха, на Белоярском и Рефтинском водохранилищах. В основном, речь идет о случаях, когда взрослые отпускали несовершеннолетних купаться без присмотра, а те тонули, проваливаясь в подводные ямы, натыкаясь на подводные препятствия или в результате возникающих судорог.

Морозов уточнил, что в настоящее время в области действуют пять официальных пляжей. Кроме того, оборудованы 179 мест массового отдыха на 116 водоемах. По его мнению, улучшить ситуацию с ЧП на воде могло бы увеличение количества приспособленных для купания и спасения пляжей.