В том числе в июне пассажиропоток аэропорта составил почти 240 тыс. человек (рост на 17% к июню 2022 года).

Внутренний пассажиропоток за 6 месяцев вырос на 23% — до 995 тыс. человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено 84 тыс. пассажиров.

В июне были возобновлены прямые рейсы авиакомпании iFly из Сочи во Владивосток и "Аэрофлота" из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Кроме того, авиакомпания "Ангара" в июне начала выполнять полеты из Комсомольска-на-Амуре во Владивосток.

Аэропорт может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.