Часом ранее в очереди к мосту на этом направлении было 620 машин, ожидание досмотра оценивалось в три часа.
Со стороны Керчи затруднений для движения нет.
Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.
Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани — в ней насчитали 1310 транспортных средств.
Другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.
В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров.