"9:00: в очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания — более двух часов", — говорится в сообщении.

Часом ранее в очереди к мосту на этом направлении было 620 машин, ожидание досмотра оценивалось в три часа.

Со стороны Керчи затруднений для движения нет.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения. Их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани — в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров.