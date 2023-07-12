"Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в парках будут работать стилизованные площадки, выступления поэтов, музыкальные площадки и многое другое.

Так, в парке культуры и отдыха "Скитские пруды" Сергиево-Посадского городского округа готовят пижамную вечеринку и выступление музыкальной группы, будут работать фотозоны. В парке Малевича в Одинцовском округе организуют игру "Гигантская дженга", в парке "Ривьера" Можайска пройдут творческие посиделки у огня и ночной забег. Парк "Вербилки" в Талдоме ждет гостей на молодежный пикник. В парке "Ёлочки" городского округа Домодедово организуют квест "ФотоНочка" и вечеринку на роликах.