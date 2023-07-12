"Помимо растущего спроса, внутрироссийским направлениям очень не хватает отелей 4-5*, а те, что есть перегружены. Когда мы начнем строить больше отелей, не два-три, а сотни, тогда цены на отдых в России пойдут вниз. Для улучшения ситуации потребуется несколько лет", — сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Мкртчяна, на курортах Черного моря нужно построить не менее 300-400 таких объектов размещения, чтобы они могли удовлетворить спрос.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов отметил, что Россия географически не может восприниматься как страна с профильным пляжным отдыхом, потому что сезон длится три месяца.

"С точки зрения экономики инвесторам не очень интересно за три месяца пытаться отбить средства, не учитывая пауз из-за погодных катаклизмов. В этом плане у России гораздо больше козырей, связанных с приключенческим туризмом, и это надо активно развивать", — заключил он.