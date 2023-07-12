"Египет с начала сезона не является для россиян приоритетным направлением. Страна не пускает к себе самолеты с двойной регистрацией, исчезли дешевые авиабилеты, а отдых стал несравнимо дороже, чем в Турции. На второе место среди популярных направлений на лето и первую половину сентября с большим отрывом вышли ОАЭ", — рассказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Мкртчян, размещение в ОАЭ в гостинице 5* по системе "все включено" сейчас на 20-30% дешевле, чем аналогичный отдых в Турции.

"У нас летает более 700 рейсов в неделю в ОАЭ. В Египет близко такого масштаба нет. Причем сейчас самые жаркие месяцы в Арабских эмиратах, не сезон. А начиная с октября мы ждем тысячу рейсов в неделю. Это значит, что за направлением закрепляется прочное второе место, а с начала ноября – первое. И с началом ноября, когда уйдут рейсы из регионов в турецкие Даламан и Бодрум, ОАЭ станет лидирующим выездным направлением у россиян", — заключил эксперт.

Данные сервиса бронирования отелей МТС Travel подтверждают, что ОАЭ занимают сейчас второе место по популярности у российских туристов.

"В зарубежные страны примерно 25% поездок приходится на Турцию, это и организованные, и в значительной степени самостоятельные туристы. На втором месте – ОАЭ, на третьем – Таиланд. Далее следуют Египет и Китай", – рассказала представитель компании Анастасия Самойлова.