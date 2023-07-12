"Мы выступаем за полную отмену виз для иностранцев, как это сделано в Белоруссии. Там сначала отменили визы на 5 дней, а затем совсем. К ним любой человек в мире имеет право приехать на 30 дней без визы. В России введение электронной визы подается как великое достижение, однако она все равно стоит денег, есть бюрократические препоны. Даже с Турцией до сих пор не сделан безвизовый въезд, хотя мы туда отправляем миллионы туристов", — сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам Мкртчяна, введение безвизового режима для иностранцев позволит увеличить въездной турпоток вырастет не в 2-3 раза, а в десятки раз.

Как отметил генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, в настоящее время Россию активно посещают туристы из Китая, Ирана. В первую очередь, семьи с детьми.

"Геополитическая ситуация их не пугает. Больше всего туристов беспокоит невозможность использования своих банковских карточек для оплаты услуг и покупок в РФ. Многие иностранцы не готовы с собой вести крупные суммы в наличных, люди не привыкли и находят это небезопасным. Это тормозит въездной турпоток", — рассказал он.

По словам эксперта, турпоток из Китая не такой большой как до пандемии, поскольку за время действия антиковидных ограничений в стране активно развивался внутренний туризм и сейчас многие граждане страны отдают предпочтение поездкам внутри страны.

"Сейчас решается вопрос с выпуском обезличенных карт "Мир", которые туристы смогут пополнять и использовать в России. Это правильное решение, аналогичные методы используются в Иране. Поэтому такая мера подтолкнуть въездной туризм", — заключил Арутюнов.

Госдума в конце июня приняла закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранцам и выдавать карты при въезде в Россию, чтобы они могли расплачиваться ими на территории страны. Как считают в Минэкономразвития, такая возможность появится у иностранных туристов до конца года.