"Сегодня, 12 июля, до конца суток в Туапсинском районе действует экстренное штормовое предупреждение об ухудшении погоды. Ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду, формирование смерчей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также высока вероятность подъема уровня воды в реках и возникновения ЧС.

"В непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, запрещено выходить и выезжать в горы, в лес", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе подтоплены более 650 придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.