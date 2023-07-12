По предварительным данным, 12 июля около 14:15 (12:15 мск) при выруливании со стоянки на взлетно-посадочную полосу у воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Тюмень — Москва (Шереметьево)", произошло задымление салона.

"На борту самолета находилось 82 пассажира, в том числе 8 детей, и 5 членов экипажа. Пассажиры эвакуированы, пострадавших нет, самолет повреждений не получил", — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что самолет принадлежит авиакомпании "Россия".

"Принято решение о замене воздушного судна. Плановое время вылета 20:00 (18:00 мск)", — отмечается в пресс-релизе ведомства.