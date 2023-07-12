"В связи с введением в Туапсинском районе из-за выпавших ливней режима ЧС в муниципалитете наложен запрет на купание в море. Действует он по 19 июля", — сообщает пресс-служба районной администрации.

Отмечается, что решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

"Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят лабораторные исследования морской воды и грунта, взятого на пляжах, на соответствие установленным нормам",- добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Туапсинском районе подтоплены более 650 придомовых территорий, детские сады, школы и стадион, разрушены несколько мостов, повреждены дороги.

Жителей эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения.

В четырех поселениях района введен режим ЧС.