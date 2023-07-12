"Вылет из аэропорта Леонова (в Кемерово — ИФ) в 8.55, прибытие в екатеринбургский аэропорт Кольцово в 9.45 по местному времени. Время в пути 2 часа 50 минут", — говорится в сообщении.

Полёты будут выполняться по субботам.

Как сообщалось, Red Wings летала из Екатеринбурга в Кемерово в осенне-зимний период, также по субботам, до 13 мая. "В связи с дефицитом федерального бюджета авиакомпании начали сокращать количество субсидируемых авиарейсов", — написал в мае Панов в своём телеграм-канале. По его словам, причиной отмены рейса также стала его "малая востребованность".