"Сейчас нужно адресовать вопросы именно народным избранникам, которые ведут эту работу, экспертам Государственной Думы с тем, чтобы они нормально разъяснили аргументацию. Потому что, конечно, есть абсолютно непререкаемый авторитет экологической безопасности Байкала, но так же есть и... Вы помните, президент Путин неоднократно об этом говорил, что любые природоохранные зоны — они не должны быть запретными зонами для людей", — сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки в экологической зоне Байкала, отвечая на вопрос, будет ли "в этот раз президент спасать Байкал от застройки".

По его словам, речь идет о том, что в таких зонах "должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде".

"Поэтому все это, конечно, сейчас, пока работа ведется на уровне Государственной Думы, должно объясняться именно там", — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий, в частности, сплошные рубки при выполнении строительных проектов в центральной экологической зоне Байкала.

Инициатива вызвала резонанс, в том числе на уровне экспертного сообщества.

В 2006 году Путин настоял на переносе строительства нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" в сторону от водозаборной зоны Байкала.