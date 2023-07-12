"Вертолетом Ми-8 МЧС России альпинисты транспортированы со склона в Северной Осетии. Во время спасательной операции помощь потребовалась еще двум туристам. Их также подняли на борт. Всего пять альпинистов доставлены в район села Гизель, они переданы медикам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт не смог приземлиться на перевал из-за ветра. Спасателям пришлось поднимать пострадавших туристов в вертолет с помощью лебедки. Для этого Ми-8 завис на высоте 25 м над лагерем альпинистов.

Оставшиеся на перевале Комлагат пятеро спасателей возвращаются в место дислокации пешком.

Всего к поисково-спасательной операции привлекались 21 человек, 3 единицы техники и вертолет Ми-8 МЧС России.

В сообщении подчеркивается, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС, поэтому спасатели не потратили лишнее время на поиски.

В свою очередь пресс-служба министерства здравоохранения Северной Осетии сообщает, что четверо пострадавших доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

"Две пациентки с различными травмами госпитализированы в отделение сочетанной травмы РКБ, состояние расценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Еще двое пострадавших — с незначительными ушибами, ввиду удовлетворительного состояния госпитализация им не потребовалась", — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщалось, в понедельник в районе села Бад Алагирского района Северной Осетии трое альпинистов, входивших в группу из шести человек, сорвались со склона и получили травмы. Они упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику около трехсот метров.

На поиски туристов была направлена усиленная группа сотрудников МЧС. Днем во вторник спасатели прибыли к пострадавшим туристам. По данным ГУ МЧС по республике, две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии, им оказали первую помощь.