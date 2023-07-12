Как сообщает в среду сайт Русской православной церкви, торжественное событие состоялось в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

"Историческое событие совершилось, — обратился к собравшимся патриарх. — Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность. И документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы".

Патриарх Кирилл сердечно поблагодарил министерство культуры и правительство России, пожелав, чтобы именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог на благо Отечества и народа.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после — в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи.

Тем не менее, 3 июня икону успешно перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя, где установили в специальную капсулу в центре собора. В Минкультуры РФ сообщили, что она пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию. Позже было решено продлить срок пребывания иконы в главном храме страны до 18 июля, когда Церковь празднует память Сергия Радонежского.