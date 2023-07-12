"Ранее в среднем туристы проводили в здравницах менее 8 дней, в 2022 году — 12 дней. На сегодняшний день пребывание отдыхающих в здравницах курорта составляет более 17 дней в среднем", — говорится в сообщении.

Количество желающих отдохнуть в санаториях значительно увеличилось, при этом средний возраст отдыхающих снижается.

"Многие люди начали предпочитать поездкам на море отдых в санаториях. Одной из причин стала сложившаяся в мире обстановка, однако, замены привычному отдыху заграницей нашлись внутри страны. И, конечно, одно из причин стало желание людей уделять больше внимания своему здоровью", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.

Он также уточнил, что для полноценного оздоровления в здравнице нужно проводить 21 день.

Как уточнил "Интерфаксу" Бакулин, в январе — мае турпоток в город-курорт вырос на 16%, до 67 тысяч 758 отдыхающих. По его словам, увеличение обусловлено, в том числе ростом спроса на лечебно-оздоровительный туризм.

Железноводск — один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. На его территории расположено свыше 20 источников минеральной воды.