"Нет прямой зависимости между падением рубля и стоимостью путевок. Рубль обвалился за 2-3 недели на 20%, а цены не выросли на столько. Туроператоры ведут переговоры с отельерами, и все отельеры в Турции, ОАЭ, Египте – там, где россияне составляют значимую часть потока, хорошо знают курс рубля и снижают цены в евро, чтобы нивелировать скачок курса. Например, рубль упал на 20%, а цены в рублях выросли на 5-7%", — рассказал вице-президент "Альянса турагентств", гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, там, где турпоток из России не так велик, например, на Сейшелах или в Италии, отельеры скидок не дают.

Гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов пояснил, что российские туристы не готовы платить больше за зарубежный отдых из-за роста курса.

"Месяц назад наш турист был готов платить за отель 4* "все включено" на 9 дней 100 тыс. рублей на двоих в среднем, а за отель 5* – 150 тыс. Сейчас ситуация изменилась, курс поднялся на 20%, а турист по-прежнему хочет платить эти 100 тыс. рублей за "четверку". Поэтому у туроператоров на массовых направлениях стоит сложная задача выбивания скидок из отелей. Мы их и выбиваем. Средний чек к июлю если и поднялся в рублевом эквиваленте, то не так сильно", — сообщил Арзуманов.

Он подчеркнул, что возможности отелей по предоставлению скидок не безграничны.

"Нужно понимать и другую сторону. Есть себестоимость, которую отель может выставить, чтобы работать без убытков и не закрыться. И понятно, что по скидкам до бесконечности мы давить не можем", — добавил эксперт.

По словам Арзуманова, ослабление рубля привело к тому, что туристы стали выбирать менее дорогие отели.

"По прошлому месяцу в Турции у нас брони были 70% в пятизвездочные отели, 25% четырехзвездочные и 5% — отели 3* и ниже. На сегодня количество "пятерок" сократилось до 50%, "четверок" — до 40%, и 10% — это "трешки" и ниже. Мы видим, что лакшери сегмент как был, так и остался. Просел в основном средний сегмент, то есть люди, которые раньше отдыхали в "пятерках" среднего уровня, стали экономить. Вырос объем отелей 4*, и если раньше на 2 и 3* никто особо в Турции внимания не обращал, то сейчас это 10%, это существенный рост", — добавил Арзуманов.

Гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов согласился с коллегой, что клиенты, которые покупали дорогие отели, по-прежнему их бронируют, но тем клиенты, которые копили весь год в рублях на недорогую путевку, этой суммы уже недостаточно.

"В июле 2022 года курс доллара был 55 рублей, а в июле 2023 — больше 90. То есть, туристы вынуждены заплатить практически на 80% больше. Это шок для людей, которые не имеют сбережений в валюте", — пояснил он.