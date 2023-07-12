"Направлений, куда можно улететь, сейчас заметно больше, чем прошлым летом. Появляется больше возможностей, и люди, которые уже устали ездить только в Турцию или Эмираты, у них появилось больше возможностей, куда можно полететь, за те же деньги. Для россиян открыты Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия", — рассказал он.

Как отметил Арутюнов, самые доступные предложения туристам следует искать как раз на направлениях, с которыми у России есть прямое авиасообщение.

"За счет динамического ценообразования можно найти авиабилеты по выгодным тарифам. В зависимости от спроса цена будет корректироваться в большую или меньшую сторону", — уточнил эксперт, добавив, что для посещения большинства из этих стран не требуются визы.

Арутюнов призвал туристов не бояться приобретать авиабилеты на стыковочных рейсах, особенно на тех, где транзитная остановка составляет больше суток.

"Многие авиакомпании сейчас поощряют людей, которые планируют остановку в том же Абу-Даби или в Грузии, как сейчас планируется. Обычно от этой остановки турист не ожидает ничего интересного, но потом люди часто возвращаются туда с полноценной поездкой. Такие истории уже были в Катаре, Бахрейне", — рассказал он.

По его словам, стыковочные рейсы позволяют добраться во многие "закрытые" страны Европы.

"Да, Европа стала дороже и дольше, но я вижу немаленький поток во Францию, Италию, Испанию. Может быть, по головам это не так много людей, но это большая составляющая в плане оборота, поскольку люди выезжают с большими сложностями, они остаются на подольше и тратят больше", — подытожил глава "Арт-Тур".