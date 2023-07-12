"Мы видим стабильный рост пассажирских перевозок воздушным транспортом. Данный факт имеет важное значение для экономического развития региона. Сейчас из Ульяновска есть прямые авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Сочи и Новосибирск. С завтрашнего дня открывается рейс в Махачкалу", — сказал глава региона.

По информации министра транспорта Ульяновской области Сергея Воронцова, ведется работа по расширению прямых маршрутов из Ульяновска в другие регионы. "Прорабатываем возможность организации ещё двух перспективных авианаправлений — в Калининград и Минск. Сейчас проводим работу по определению прогнозной потребности в средствах областного бюджета и финансовой возможности организации маршрута", — сказал министр.

Сейчас из Ульяновска можно улететь в Москву (5 рейсов ежедневно), Санкт-Петербург (4 рейса в неделю), Сочи (3 рейса в неделю), Новосибирск и Минеральные Воды (по 2 рейса в неделю), Турцию (1 рейс в неделю).

Аэропорт "Баратаевка" начал принимать авиарейсы 11 сентября 2018 года после реконструкции летного поля, которая велась с 2016 года.